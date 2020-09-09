Беременная звезда «Дома-2» не выдержала предательства отца ребенка

Москва, 9 сентября. Беременная участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Паршина покинула шоу, столкнувшись с предательством своего спутника. Дело в том, что Никита Уманский постоянно менял принятое решение о браке и изменял возлюбленной с другими участницами проекта.

Бурный роман Паршиной и Уманского продолжался несколько месяцев, после чего стало известно, что звезда телешоу носит ребенка. О беременности участница проекта объявила 23 июня, а уже через неделю потенциальный отец ребенка сделал ей предложение.

Однако вел себя Уманский крайне некорректно. Пока шла подготовка к свадьбе, пара успела разругаться, так как мать жениха совершенно не ладила с невестой. Затем участникам телепроекта удалось наладить отношения, но ненадолго. В какой-то момент Никита заявил, что все еще не нагулялся, однако Паршина сумела сохранить связь. Эпопея расставаний продолжилась на отдыхе в Турции, куда направилась пара.

Жених сбежал с побережья, заявив, что отправился на операцию. Однако после этого участник шоу все же решил сохранить свою «свободу», а несостоявшаяся невеста заявила об уходе из «Дома-2». По словам Паршиной, потенциальный супруг совершенно не заботился ни о ней, ни о ребенке. Кроме того, стало известно, что за спиной у невесты Уманский встречался с другой участницей проекта Аленой Рапунцель. Также «жених» потребовал доказать отцовство, что Настя расценила, как предательство.

«Сил моих больше нет! Да, я ушла с проекта!» — призналась девушка.

Однако очередной амурный скандал нельзя назвать чем-то необычным для телепроекта «Дом-2». Но для того, чтобы привлечь внимание общественности, руководство шоу решилось пойти на весьма необычный шаг — отправить участников в космос на ракете.