Слухи об уходе Кокорина из «Спартака» не подтвердились

Москва, 9 сентября. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун не подтвердил информацию о том, что форвард Александр Кокорин переходит в итальянскую команду «Рома».

«Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла», — именно так Федун оценивает шансы Кокорина попасть в команду из Италии.

Несмотря на это, «Рома» все же делала запрос на информацию о Кокорине, об этом стало известно 8 сентября. Подробности возможной передачи футболиста не скрывались.

2 августа Кокорин перешел в «Спартак». Сейчас с игроком подписан контракт по условию «3 плюс 1». Часть прошлого сезона игрок находился в аренде «Сочи», а права на него принадлежали петербургскому «Зениту».

За новый клуб нападающий не провел ни одной игры, так как получил травму. Сейчас Александр вернулся к тренировкам общей группы и уже 13 сентября может выйти на поле за «Спартак» против ЦСКА.