Эксперт усмотрел в заявлении Тихановской сходство с обращением Порошенко

Людям, которые стоят за бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, никакие интеграционные проекты с Россией не нужны. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Обращение Тихановской

Тихановская выпустила видеообращение к гражданам России, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами.

«Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь», — заявила она.

При этом Тихановская отметила, что в информационном поле вокруг событий в Белоруссии якобы работает «российская пропаганда». Однако в чем конкретно это выражается, Тихановская не пояснила. Стоит заметить, что российские СМИ широко освещают действия и заявления как действующей власти Белоруссии, так и оппозиции.

Тихановская добавила, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии.

«У белорусского народа три предельно простых требования: уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное», — заявила она.

По стопам Украины

«Прочитал с удовольствием и пользой, поскольку много смеялся, а смех, как известно, жизнь продлевает... А если уже всерьез, то очевидно, что сделано данное обращение домохозяйки Тихановской, ныне находящейся за пределами своей страны непонятно на чьем содержании, не от хорошей жизни. Пока у мадам Тихановской и ее подельниц и подельников по получению и освоению зарубежной финансовой помощи теплилась надежда на скорое свержение президента Лукашенко и захват власти, не очень-то они все обращались к гражданам России. Они предпочитали накачивать участников публичных мероприятий под флагами нацистских пособников, полицаев и карателей времен Великой Отечественной войны русофобской демагогией, антисоветским и антикоммунистическим враньем», — пояснил Владимир Соловейчик.

Теперь Тихановская обращается к гражданам РФ, суля им мир и дружбу в случае своего прихода к власти. Это «очень смешно», считает эксперт. Он обратил внимание, что ни слова не сказано о Союзном государстве Белоруссии и России, о Таможенном союзе, об ОДКБ и ЕврАзЭс, в которых Белоруссия активно и с выгодой для себя участвует.

«Очевидно, что никакие интеграционные структуры мадам Тихановской и тем, кто ее управляет, у кого она находится на содержании, не нужны. Вся эта риторика — на уровне заявлений Петра Порошенко, сделанных в отношении граждан РФ еще в самом начале Евромайдана, в конце 2013 года. Мы их помним. Мы помним и то, какова была политика украинского президента Порошенко после его прихода к власти в 2014 году. Грош цена его словам! Я думаю, что и с обращением Тихановской будет точно такая же история», — рассказал Владимир Соловейчик.

Он добавил, что если кто-то в России всерьез верит в добрые намерения Тихановской, то пусть задаст ей вопрос: что она думает о будущем Союзного государства, о перспективах участия Белоруссии в Таможенном союзе, ЕврАзЭс и ОДКБ.

«Без ответа на этот вопрос все сводится к формуле, которую очень любила моя покойная бабушка, кстати, уроженка белорусской Витебщины: «Никакого дела нет, а одни разговоры в пользу бедных…» — заключил Владимир Соловейчик.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.