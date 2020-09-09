Боярский показал архивный снимок с маленькой Собчак

Москва, 9 сентября. Народный артист России Михаил Боярский решил порадовать поклонников архивным снимком с маленькой Ксенией Собчак. Новый пост появился в Instagram-аккаунте Боярского.

На фотографии запечатлена семья артиста, а среди гостей оказались Ксения Собчак и ее мать Людмила Нарусова. Также на снимке есть дочь Михаила Елизавета Боярская и его сын Сергей, отмечает Ura.ru.

Многие подписчики Боярского были удивлены тому, что он общался с семьей ныне покойного политика Анатолия Собчака.

«Они жили в одном доме с Собчаком и, кажется, даже в одном подъезде», — пояснил один из фанатов народного артиста.

Подписчики Боярского с восхищением отреагировали на архивную фотографию, некоторые даже решили понастальгировать.

«Классное фото из прошлого», — оставил комментарий под постом один из подписчиков Боярского. «У Ксюши еще такие добрые глаза!» — отреагировал второй. «Обожаю фото из прошлого, рассматриваю очень долго. Хочу что-то вспомнить», — рассказала поклонница артиста.

Телеведущая Ксения Собчак ранее откровенно рассказала о единственном случае в своей жизни, когда насмешки довели ее до слез. Это произошло, когда она училась в школе.