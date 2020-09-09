Песков отреагировал на слухи «поглощении» Россией Белоруссии

Москва, 9 сентября. Разговоры о так называемом «поглощении» Россией Белоруссии после визита Александра Лукашенко в Москву являются «абсолютной чушью». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Он также добавил, что в ходе предстоящих переговоров лидеров России и Белоруссии будут обсуждаться вопросы торгово-экономическое сотрудничества и интеграции в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и Союзного государства.

Ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что Москва и Минск готовят визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Россию. Точная дата визита пока не названа ни одной из сторон.