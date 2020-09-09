Борис Корчевников намекнул на недавние проблемы со здоровьем

Москва, 9 сентября. Российский телеведущий Борис Корчевников подтвердил информацию о вернувшихся проблемах со здоровьем. Как сообщил журналист, этим летом он проходил лечение в одной из больниц столицы.

Ранее множество российских СМИ сообщили о потере телеведущим слуха. Якобы во время одного из интервью случился скандал, когда приглашенную на передачу звезду попросили говорить громче. Поклонники Корчевникова связали слухи о глухоте знаменитости с операцией, перенесенной им несколько лет назад. Тогда в мозгу журналиста начала расти опухоль, которую пришлось удалять, предварительно вскрыв череп. Согласно мнению специалистов, недуг мог затронуть слуховой нерв.

Сам Корчевников ничего не говорил прессе о своей глухоте. Журналистам ничего не удалось узнать и у «друзей семьи», которым было запрещено давать комментарии о состоянии телеведущего. Однако недавно в одной из публикаций он намекнул на то, что недавно все-таки сталкивался с трудностями.

Однако пост журналиста был посвящен не этому, а чуду, случившемуся в православном храме. По словам Корчевникова, этим летом он проходил лечение в одной из больниц Москвы и посещал больничный храм. Как заметил журналист, он стал свидетелем чуда «в разгар пандемии».

«Произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился», – объяснил телеведущий.

В Instagram Корчевников выложил снимок, подтверждающий его слова. Действительно, на фотографии изображено надтреснутое стекло, на котором сохранился полупрозрачный белесый образ иконы.

Телеведущий достаточно часто привлекает внимание общественности не только информацией о своем здоровье, но и «романтическими связями». Как сообщалось ранее, россияне заподозрили Корчевникова в отношениях с незрячей девушкой.