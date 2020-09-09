Пушков предупредил Европу об «эффекте бумеранга» за санкции против РФ

Москва, 9 сентября. Сенатор Алексей Пушкой предупредил европейские государства о том, что практика антироссийских санкцией может обернуться негативными последствиями для авторов ограничений.

Парламентарий обратил внимание, что в некоторых европейских государствах начали осознавать неэффективность введения санкций. По его мнению, введенные ограничения потом будет проблематично снять.

«Это мнение преобладает в Берлине, Париже, Риме, Мадриде, Вене, Хельсинки, Будапеште и ряде других европейских столиц. Но хорошо известно: санкции намного проще ввести, чем снять. Даже, когда ясно, что они не дают результата, и что для ряда стран Европы они имеют эффект бумеранга», — написал парламентарий.

Поводом для его поста в Twitter стала публикация немецкого СМИ, в которой глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер констатировал, что ограничения в отношении России не дают нужного эффекта. Член правительства добавил, что не может вспомнить, когда бы Россия «прогибалась» под санкциями и корректировала свою политику.