Донецк, 9 сентября. Популярный российский певец Григорий Лепс выступил на празднике в честь Дня освобождения Донбасса в Донецке. Появление музыканта на сцене вызвало настоящий ажиотаж. По словам организаторов мероприятия, в центре города в этот день было зафиксировано рекордное число зрителей. Видео концерта было опубликовано на YouTube-канале Министерства информации ДНР.

Концерт Григория Лепса проходил на площади Ленина и стал кульминацией праздничного дня. По имеющимся данным, послушать российского исполнителя в этот день пришли 70 тысяч жителей ДНР.

Лепс исполнял всеми любимые песни: «Самый лучший день», «Водопадом» и многие другие хиты из своего репертуара. В завершении выступления артист спел Государственный гимн РФ, что вызвало бурю эмоций у слушателей.

Стоит отметить, что в ночь на 9 сентября в ДНР временно отменили комендантский час, а также организовали дополнительные рейсы общественного транспорта для удобства горожан.