Участница Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о муже-тиране

Москва, 9 сентября. Участница юмористического шоу Comedy Woman и новая ведущая программы «Модный приговор» Надежда Ангарская поделилась проблемами, с которыми столкнулась, будучи в браке с иорданцем Раедом Бани.

Со своим экс-супругом Ангарская познакомилась в Сети. Общение развивалось стремительно, и уже спустя три месяца Раед пригласил девушку в Амман. Он хотел познакомиться лично и познакомить избранницу со своей семьей. Очарованная Надежда согласилась. Спустя недолгое время пара сыграла свадьбу.

Чуть позже тихую супружескую жизнь омрачили проблемы. Иорданец начал изводить свою популярную супругу ревностью. Регулярно возникали скандалы. Параллельно с этим на плечи артистки легли и бытовые проблемы: решение финансовых вопросов, уборка по дому, готовка и прочие. Муж Ангарской не работал.

«Господи, я не хочу туда. Сейчас опять начнется это ковыряние в мозгах», — поделилась ведущая ежедневными мыслями, возникающими перед возращением домой, в интервью одного YouTube-шоу.

Несмотря на это, брак Надежды Ангарской с иностранцем продлился шесть лет, в 2019 году они развелись. Сейчас юмористка воспитывает их общего сына — Давида.