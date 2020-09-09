Москва поддерживает диалог властей Белоруссии и общественности

Москва, 9 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы белорусские власти пошли на диалог с общественностью.

По словам министра, речь идет о студенчестве, политических движениях и общественниках. Лавров добавил, что для нормального диалога необходимо создать платформу.

Напомним, что внутриполитическая ситуация в республике осложнилась после президентских выборов 9 августа. Победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. На улицы вышли несогласные, которые устроили митинг в поддержку его соперника Светланы Тихановской.

Градус протестных настроений в обществе пока не идет на спад. Накануне бойцы ОМОН задержали участников шествия в поддержку члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.