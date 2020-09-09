Forbes считает, что новое вооружение Японии заставит РФ и КНР «нервничать»

Москва, 9 сентября. Эксперты американского издания Forbes рассказали о японском вооружении, которое может заставить Китай и Россию «нервничать». Перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Аналитик издания Майкл Пек считает, что стоящие на вооружении Японии истребили F-35, которые укомплектованы ракетами дальнего радиуса действия, могут сподвигнуть Москву и Пекин переживать за свою безопасность.

«Это оружие большей дальности, которое может поражать цели на расстоянии от 500 до 950 км», — указал эксперт американского издания.

При этом он обратил внимание на существенную проблему с истребителями американского производства F-35. Дело в том, что он может нести различные виды оружия. Этот факт ставит под сомнение скрытность самолета. К тому же он может нести ограниченное количество боеприпасов, но сохранять при этом скрытность. Правда, как указывает Майкл Пек, размер LRASM и JASSM слишком велик, чтобы там поместиться.

«Что происходит, когда вы объединяете истребители-невидимки с ракетами большой дальности? Вы заставляете своих потенциальных противников очень нервничать», — отмечается в материале Forbes.

Эксперты издания The National Interest ранее указали на превосходство российской системы ПВО С-500 над стелс-истребителями США. Они пришли к выводу, что С-500 является серьезной проблемой для американских стелс-истребителей. Аналитики назвали российские системы «серебряной пулей» против F-35.