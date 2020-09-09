Стало известно, что было в первой передаче Ефремову в СИЗО

Москва, 9 сентября. Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, получил первую передачу в СИЗО. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

О первом дне Михаила Ефремова в СИЗО №5 «Водник» рассказали в Общественной наблюдательной комиссии. По словам Марины Литвинович завтракал актер овсяной кашей, которую с удовольствием съел. Также она сообщила, что Ефремов нормально себя чувствует, жалоб на состояние здоровья от него не поступало.

«Утром ему уже передали передачку: вчера он просил передать ему сигареты, чай и сахар», — рассказала Литвинович.

Ефремов вместе с двумя сокамерниками накануне смотрел футбол. В его камере в СИЗО установлен телевизор, есть чайник. В «Водник» его доставили из зала суда, где Ефремову вынесли обвинительный приговор. За ДТП, устроенное в центре Москвы, его приговорили к семи годам и 10,5 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также есть вероятность, что отбывать наказание Ефремов будет в СИЗО №5 «Водник».