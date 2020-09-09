Замминистра энергетики Тихонова обвинили в хищении более 600 млн рублей

Москва, 9 сентября. Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в хищении более 600 миллионов рублей. Следствие будет добиваться от суда решения о его аресте. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Ранее правоохранители задержали Тихонова по подозрению в мошенничестве. 8 сентября в министерстве энергетики проводились следственные действия, изымались документы, представляющие интерес для следствия.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, речь идет о хищении не менее 603 миллионов рублей из бюджета страны, которые выделялись ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ для создания информационной системы.