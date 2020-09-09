Нарколог не исключил, что после освобождения Ефремов будет больше пить

Врач-нарколог Алексей Казанцев считает, что тюремное заключение может продлить жизнь актеру Михаилу Ефремову, признанному виновным в смертельном ДТП. Однако есть шансы, что после освобождения он начнет пить еще больше. Такое мнение эксперт выразил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее Михаил Ефремов рассказал об условиях своего заключения в СИЗО №5 «Водник», куда его пометили на десять суток. По словам члена ОНК Москвы Бориса Клина, артист уже познакомился с двумя соседями, в камере есть телевизор, чайник и чай.

«Со здоровьем все нормально, я пообщался с психологом и руководством следственного изолятора. Мне рассказали о правилах внутреннего распорядка, никаких претензий к условиям содержания нет», — цитирует правозащитник слова Ефремова.

Отметим, что именно алкогольная зависимость актера стала причиной ДТП на Садовом кольце. Ефремов пьяным сел за руль и врезался в автомобиль Сергея Захарова. Может ли тюрьма избавить его от алкогольной зависимости? На самом деле, исправительные учреждения никогда не считались местом реабилитации человека, говорит Алексей Казанцев.

«В тюрьме вряд ли есть психологи, работающие с зависимостью. В связи с этим есть такой шанс, что Ефремов может выйти и начать пить еще больше. Это действительно бывает. После длительного воздержания зависимые люди не могут остановиться. Плюс к этому, мы же не знаем, как он это перенесет. Будет ли он раздавлен или сможет психологически пережить всю ситуацию? Пока все неясно», — пояснил Казанцев.

Собеседник ФАН подчеркнул, что пролечил массу алкозависимых людей, которые были в местах лишения свободы и были неоднократно осуждены, но тем не менее это «их не исправляло и не ставило на путь чистоты».

«Однако есть невысокий процент спонтанной ремиссии. В этом случае люди, злоупотребляющие алкоголем, в связи с тем, что у них появились проблемы со здоровьем, задумываются о жизни. В группе анонимных алкоголиков иногда говорят: «человек достиг дна». Так вот Ефремов в общечеловеческом понимании на данный момент его достиг. Если он это поймет и начнет делать выводы, то есть незначительная вероятность, что прекратит употребление алкоголя полностью. К тому же у Ефремова масса хронических заболеваний. Он говорил о гипертонической болезни и бронхите. Сам он выглядит старше своего паспортного возраста. Таким образом, возможно, изоляция продлит его жизнь, поскольку Ефремов мог бы погибнуть от алкоголя. Там актер вряд ли будет употреблять его, и к нему будет повышенное внимание», — высказал мнение Казанцев.

В то же время нарколог добавил, что в его практике не один алкозависимый человек не стал умеренно пьющим.

«У меня был один из пациентов, который 20 лет самостоятельно не пил без всяких кодировок и подшивок. Однако на фоне скуки он, похоронив жену и уйдя на пенсию, решил выпить. Человек ушел в месячный запой. Эта болезнь умеет ждать, хотя он 20 лет ни капли в рот не брал алкоголя», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Актер уже провел 1,5 месяца под домашним арестом, в результате чего он пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяца.