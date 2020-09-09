Аналитик заявил, что только РФ и ОДКБ гарантируют суверенитет Белоруссии

Белоруссии необходимо держаться за Россию и ОДКБ, иначе республика потеряет независимость, заявил Федеральному агентству новостей военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае выхода страны из ОДКБ и вступления в НАТО территория республики может превратиться в центр военных действий между Россией и Североатлантическим альянсом.

«Или выход ОДКБ. Да господь с вами, у нас же все российское оружие, возьмем простое, самое простое: выход из ОДКБ — это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты и вертолеты, танки, БМП и автоматы, а покупать по мировой цене, если Россия еще тебе продаст. Россия продала бы, ну а потом — если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете там требования: немедленно натовское вооружение», — сообщил он в интервью российским телеканалам.

По мнению Александра Лукашенко, в случае вступления страны в блок НАТО, руководство военного альянса поставит Минску использованную и списанную военную технику. Президент выразил уверенность, что Москва не будет просто так смотреть на то, как танки западной коалиции встанут под Смоленском.

«Конечно, Россия категорически этому воспрепятствует. И во что мы превратим Белоруссию? Театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы это хотим?» — задается вопросом белорусский лидер.

В свою очередь военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту ФАН заявил, что описанный выше сценарий в принципе возможен, но только в случае, если к власти в Белоруссии придет русофобское большинство.

«В этом случае Белоруссия действительно будет оторвана от России, и происходящее далее мы знаем по истории с Украиной и Прибалтикой. Каждому маленькому государству нужен большой покровитель или самые сильные друзья. Если у страны нет сильного друга, сильного покровителя, то безусловно он не может оставаться нейтральным, потому что он обязательно попадет под чье-то влияние. Только такие страны, как Россия, Китай, Индия, Пакистан, США и т. д., могут проводить самостоятельную политику, все остальные не могут, даже Великобритания, Франция, Германия. Мы видим, что происходит с теми странами, которые волей или неволей превращаются в вассалов Соединенных Штатов и выполняют их волю, — заявил эксперт.

Поэтому для Белоруссии союз с Россией и ОДКБ — гарантия ее суверенитета и независимости.

«Даже когда ты входишь в какую-то военную организацию абсолютного суверенитета и независимости, ты их волей-неволей отдаешь. Хотя там можно участвовать в каких-то дискуссиях, отстаивать свою точку зрения и т. д. Так что, в этом смысле Лукашенко абсолютно прав. Политически и в военном плане Россия будет стараться защищать своего союзника — Белоруссию. Так всегда было и так всегда будет», — заключил эксперт.

Напомним, массовые протестные акции белорусской оппозиции начались по всей стране 9 августа — после выборов президента. На них, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, однако оппозиция уверена, что победу одержала Светлана Тихановская.