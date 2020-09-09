Путин и Лукашенко в Москве обсудят торговлю и поставки энергоресурсов

Москва, 9 сентября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Москве обсудят вопросы торговли, задолженности, поставок энергоресурсов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, также стороны затронут тему, касающуюся интеграции. Песков пояснил, что «на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам». Речь идет и о белорусском долге, и о вопросах дорожной карты по интеграции, ценах на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию. Также обсуждаются и темы, касающиеся интеграции и взаимодействия между предприятиями.