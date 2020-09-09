Россия ждет от Германии ответов на вопросы по Навальному

Москва, 9 сентября. Россия до сих пор ожидает от Германии ответов на вопросы по делу скандального блогера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Берлин так и не сообщил Москве, с помощью какого оборудования Навальному поставили диагноз «отравление».

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Блогера экстренно доставили в омскую больницу, а затем спецрейсом вывезли в Германию. В ФРГ заявили, что Навального якобы «отравили» ядом из группы «Новичок», хотя разные эксперты указывали на несостоятельность данной версии.

Как стало известно изданию «Правда.ру», за случившимся с Навальным мог стоять беглый финансист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) Владимир Ашурков. По версии издания, между соратниками возник конфликт из-за многомиллионных долгов ФБК, а также из-за решения Навального ликвидировать организацию-иноагента без согласования с западными кураторами. Также СМИ пишет, что исполнительницей в данном деле могла выступить продавщица книг из Лондона и подруга осевших там Евгения Чичваркина и Михаила Ходорковского Мария Певчих.