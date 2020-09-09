Эксперты рассказали, кто получит новые выплаты на детей в сентябре

Недавно принятые поправки к Конституции, которые обеспечили новый курс развития России, работают не на словах, а на деле. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Социальная поддержка

Правительство РФ приняло решение о выплате на детей безработным родителям в сентябре. На пособия из госбюджета будут выделены 8,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает официальный сайт правительства.

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить три тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

Сообщается, что это одна из мер поддержки в условиях распространения нового типа коронавирусной инфекции. Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих несовершеннолетних детей.

Поворот к социальному государству

Как отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

«Средства на эти цели — 8,5 миллиарда рублей — будут выделены из федерального бюджета. Для бюджета — это, конечно, копейки. Сумму можно было бы без проблем увеличить в два или три раза. Однако сам факт выплаты очень позитивен. Деньги в бедных семьях не будут лишними. Ну и конечно, общество видит поворот к социальному государству. Недавно принятые поправки к Конституции, которые обеспечили новый курс развития России, работают не на словах, а на деле. Выплаты, конечно, и поддержка внутреннего спроса. В рецессию это немаловажный шаг», — заключил Александр Разуваев.

«Очень своевременно»

Меценат, общественный деятель, предприниматель Грант Агасьян считает, что любые выплаты будут на благо людям, особенно семьям с детьми — ведь это очевидно. И государство признает, что семьи с детьми оказались одной из самых уязвимых категорий населения в пандемию. Тем более что выплаты предназначены для безработных, а часть граждан попала в эту категорию по причине сокращений штата сотрудников в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.

«Надо отметить, что в сочетании с повышением пособия по безработице до МРОТ (12 130 рублей), новая выплата очень своевременна и поможет гражданам. В свою очередь, это отразится на статистике доходов россиян и сможет простимулировать потребительский спрос, что очень важно для экономики страны в целом. В конечном счете, надо признать, что российское государство становится все более социально ориентированным. Причем это видно по конкретным делам: с апреля этого года новые выплаты стали уже десятой мерой прямой материальной поддержки граждан», — заключил Грант Агасьян.

Напомним, россияне стали получать ежемесячное пособие из федерального бюджета на детей, которые были рождены от молодых людей, проходящих военную службу по призыву,. Размер выплаты семье солдата-срочника составляет 12 219 рублей в месяц.