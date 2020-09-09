Бородина устроила скандал на премии журнала Moda Topical

Москва, 9 сентября. Телеведущая Ксения Бородина, получившая широкую популярность благодаря телепроекту «Дом-2», стала виновницей скандала на торжественном вручении наград журнала Moda Topical. Бородину не устроил выбор победителя в номинации «Женщина года», им стал рэп-исполнитель Моргенштерн. Такое решение крайне удивило не только телеведущую, но и всю публику.

Телеведущая в какой-то момент, не выдержав переполнявших ее чувств, вышла на сцену и заявила, что не желает просыпаться в мире, где женщиной года признали Моргенштерна.

«У нас что, бабы на Руси перевелись?» — заявила Ксения Бородина.

На что Моргенштерн, не сказав ни слова, гордо продемонстрировал всем присутствующим свою награду и удалился из зала.

Ранее артист говорил, что одним из его любимых занятий является переодевание в женскую одежду. По его словам, он находит это забавным и веселым. На церемонии вручения премии Моргенштерн предстал перед публикой в шелковом халате, меховой накидке и шляпе с широкими полями.