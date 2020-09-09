Асмус сняла для поклонников видео с «раздеванием»

Москва, 9 сентября. Актриса Кристина Асмус подшутила в Instagram над поклонниками. Она опубликовала видео с провокационной подписью. Некоторые подписчики не сдержали разочарования и эмоций.

Отметим, что сейчас знаменитость находится в Краснодарском крае, где участвует в съемках. На опубликованном видео она пожаловалась на усталость и жару, поэтому и решила «раздеться».

«Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!», — сделала звезда интригующую подпись.

Однако любителей «горячего» видео ждало жесткое разочарование. Девушка разделась образно – сняла парик.

Некоторые ожидали от Асмус более смелых действий.

«Ну блин, а я настроился», — посетовал подписчик.

По мнению двух других пользователей, Асмус напомнила им Ренату Литвинову или Людмилу Гурченко.

Отметим, что в конце августа актриса продемонстрировала поклонникам свой новый образ. Вместо длинных светлых волос она предстала на суд общественности с темными короткими. По мнению некоторых фанатов, у девушки было что-то не в порядке с головой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».