Асмус сняла для поклонников видео с «раздеванием»

Москва, 9 сентября. Актриса Кристина Асмус подшутила в Instagram над поклонниками. Она опубликовала видео с провокационной подписью. Некоторые подписчики не сдержали разочарования и эмоций.
Отметим, что сейчас знаменитость находится в Краснодарском крае, где участвует в съемках. На опубликованном видео она пожаловалась на усталость и жару, поэтому и решила «раздеться».
«Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!», — сделала звезда интригующую подпись.
Однако любителей «горячего» видео ждало жесткое разочарование. Девушка разделась образно – сняла парик.
Некоторые ожидали от Асмус более смелых действий.
«Ну блин, а я настроился», — посетовал подписчик.
По мнению двух других пользователей, Асмус напомнила им Ренату Литвинову или Людмилу Гурченко.
Отметим, что в конце августа актриса продемонстрировала поклонникам свой новый образ. Вместо длинных светлых волос она предстала на суд общественности с темными короткими. По мнению некоторых фанатов, у девушки было что-то не в порядке с головой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».