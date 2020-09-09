В Совфеде ответили на идею Польши заменить «Северный поток — 2»

Российский газ — залог экономического процветания Европы и гарант ее независимости от политических спекуляций по ту сторону океана. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Так собеседник ФАН отреагировал на обращение пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера к Берлину, в котором предложил использовать газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2», который «противоречит идее европейской солидарности» и ставит под сомнение энергетическую безопасность региона.
«Насколько я знаю, Польша не обладает такими объемами природного газа, которые могли бы удовлетворить Германию и другие страны Западной Европы, рассчитывающие на «голубое топливо» из России, — сказал Морозов. — Считаю заявление Варшавы намерением выдать желаемое за действительное, да еще и потрафить своему американскому партнеру, который, собственно, и будет тем самым поставщиком дорогого газа взамен российского».
Сенатор назвал Baltic Pipe не экономическим, а политическим проектом, и дал гарантию, что «никакая Европа и никакие немцы» на него не купятся.
«Тем более что их еще попросят оплатить это из своего кармана, — добавил парламентарий. — Как газ, так и сам газопровод! Нет, я не верю, что Берлин примет предложение Варшавы!»
Затронув поднятую поляками тему «европейской солидарности», собеседник ФАН заметил, что она не может быть основана на «совершенно непонятных ценностях», которые по какой-то причине должны стоять выше, чем свои собственные экономические интересы, затрагивающие огромное количество людей.
«Если Германия, Австрия и многие другие страны откажутся от наших энергоресурсов, они понесут колоссальные финансовые потери, — заявил Морозов. — А следом за ними — и политические, поскольку такое решение ударит по карману налогоплательщиков этих стран. Отказ от «Северного потока — 2» будет равносилен для них суициду».
По мнению сенатора, энергетической безопасности Европы в гораздо большей мере вредят поставки газа из США, чем из России.
«Потому мы в данном случае выступаем исключительно как экономические партнеры и не собираемся использовать «голубое топливо» в качестве давления на европейцев, — объяснил парламентарий. — Тем более что поставляемый нами газ, по сути, будет не таким уж и «российским» — он станет принадлежать тому международному консорциуму, который строит газопровод».
Что же касается американских поставок топлива, то здесь, по словам собеседника ФАН, «голая политика».
«И вот уже здесь энергетическая безопасность может быть нарушена: США уже политически давят на Европу, пытаясь втюхать ей свой товар, а потом, если захотят, прекратят поставки, — заметил Морозов. — Мы на это не пойдем точно, прежде всего, потому что нам это не выгодно».