В Совфеде ответили на идею Польши заменить «Северный поток — 2»

Российский газ — залог экономического процветания Европы и гарант ее независимости от политических спекуляций по ту сторону океана. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Так собеседник ФАН отреагировал на обращение пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера к Берлину, в котором предложил использовать газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2», который «противоречит идее европейской солидарности» и ставит под сомнение энергетическую безопасность региона.

«Насколько я знаю, Польша не обладает такими объемами природного газа, которые могли бы удовлетворить Германию и другие страны Западной Европы, рассчитывающие на «голубое топливо» из России, — сказал Морозов. — Считаю заявление Варшавы намерением выдать желаемое за действительное, да еще и потрафить своему американскому партнеру, который, собственно, и будет тем самым поставщиком дорогого газа взамен российского».

Сенатор назвал Baltic Pipe не экономическим, а политическим проектом, и дал гарантию, что «никакая Европа и никакие немцы» на него не купятся.

«Тем более что их еще попросят оплатить это из своего кармана, — добавил парламентарий. — Как газ, так и сам газопровод! Нет, я не верю, что Берлин примет предложение Варшавы!»

Затронув поднятую поляками тему «европейской солидарности», собеседник ФАН заметил, что она не может быть основана на «совершенно непонятных ценностях», которые по какой-то причине должны стоять выше, чем свои собственные экономические интересы, затрагивающие огромное количество людей.

«Если Германия, Австрия и многие другие страны откажутся от наших энергоресурсов, они понесут колоссальные финансовые потери, — заявил Морозов. — А следом за ними — и политические, поскольку такое решение ударит по карману налогоплательщиков этих стран. Отказ от «Северного потока — 2» будет равносилен для них суициду».

По мнению сенатора, энергетической безопасности Европы в гораздо большей мере вредят поставки газа из США, чем из России.

«Потому мы в данном случае выступаем исключительно как экономические партнеры и не собираемся использовать «голубое топливо» в качестве давления на европейцев, — объяснил парламентарий. — Тем более что поставляемый нами газ, по сути, будет не таким уж и «российским» — он станет принадлежать тому международному консорциуму, который строит газопровод».

Что же касается американских поставок топлива, то здесь, по словам собеседника ФАН, «голая политика».