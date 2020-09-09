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МИД РФ указал на вмешательство стран Запада в дела Белоруссии

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МИД РФ указал на вмешательство стран Запада в дела Белоруссии

Москва, 9 сентября. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о вмешательстве западных стран в развитие ситуации в Белоруссии.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Запад оказывает скоординированное давление на Белоруссию.

Ранее Рябков призвал США воздержаться от вмешательства в дела Белоруссии. Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что американский внешнеполитический курс направлен только на применение санкций.

Также о внешнем вмешательстве рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что Украина, Польша, Чехия и Литва управляют протестными акциями в республике.

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