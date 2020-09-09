Ефремов снова отказался от адвоката Пашаева

Москва, 9 сентября. Актер Михаил Ефремов, который получил восемь лет колонии за смертельное ДТП, после вынесения приговора отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева.

Стоит отметить, что в августе актер уже отказывался от этого защитника. Тогда Ефремов аргументировал решение тем, что ему нужны адвокаты «посильнее». Видимо, Пашаев «набрал мощь», потому что довольно быстро Ефремов поменял точку зрения и снова нанял этого юриста.

Напомним, что актер устроил смертельную аварию 8 июня в Москве. Пьяный артист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Его внедорожник врезался в фургон, водитель которого позднее умер.