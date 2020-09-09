Третья фаза испытаний вакцины «Спутник V» начнется 9 сентября

Москва, 9 сентября. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назвал дату начала третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса.

Третья фаза российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнется 9 сентября.

«Спутник V» — первая официально зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. Она была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Массовая вакцинация россиян может начаться в конце ноября 2020 года.