Врач-диетолог назвала «волшебный» объем воды для защиты от инфаркта

Москва, 9 сентября. Врач-диетолог Наталья Пугачева рассказала, что существует «волшебный» объем воды, который необходимо выпивать в течение дня, чтобы обезопасить себя от инфарктов, инсультов, морщин и даже от отеков.

Эксперт уточнила, что речь идет о необходимом количестве выпитой за день воды, которая непосредственно влияет на работу сердца и почек. По ее словам, нехватка жидкости также приводит к преждевременному появлению морщин. Однако, как отмечает Пугачева, многие недооценивают пользу от достаточного количества воды.

По мнению эксперта, существенное влияние на организм оказывают два литра воды. При этом пить ее необходимо небольшими порциями, распределяя их равномерно в течение целого дня. Потребляемая жидкость будет способствовать лучшей работе почек и выведению избытка жидкости из организма, передает Kp.ru.

Необходимое количество воды в организме принесет такие плюсы, как защита от инфаркта, инсульта, защита от преждевременного старения кожи, защита от тромбозов, а также избавит вас от отеков.

Пугачева отметила, что употреблять можно не только простую питьевую воду, но и вкусные напитки на ее основе.

«Это может быть и теплый травяной чай, и некрепкий зеленый чай, и несладкий морс с ягодами, которые сделают напиток вкуснее и приятнее», — подытожила медик.

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