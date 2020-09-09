Усекновение 2020: история, традиции, Иван Головосек, запреты на 11 сентября

Православный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября (29 августа по старому стилю). В православии праздник считается великим. Народные названия праздника — Головосек и Иван постный. В этот день принято держать строгий пост, в народном календаре Иван постный знаменует окончательное наступление осени. На Руси в связи с трагической историей, которую вспоминают 11 сентября, — праздник Усекновение (Головосек) считался «страшным» днем, он был полон запретами и опасными предзнаменованиями.

История праздника

Событие праздника — мученическая смерть через отрубание головы пророка Иоанна Крестителя, который считается предшественником (Предтечей) Иисуса Христа. Иоанн не только предвозвестил появление Мессии — сына Божьего, но и сам крестил Иисуса в водах реки Иордан.

Пророк Иоанн был чрезвычайно ревностен в вере и постоянно обличал тогдашнего иудейского правителя Ирода Антипу, человека слабовольного и сластолюбивого. Особенно доставалось нечестивому правителю за блудное сожительство с женой его брата Иродиадой.

За свои обличительные речи пророк Иоанн сначала попал в тюрьму, а затем стал жертвой дворцовой интриги. На дне рождения Ирода дочь Иродиады Саломея так чудесно танцевала, что одурманенный алкоголем царь пообещал выполнить любое желание красавицы. По наущению мстительной матери Саломея потребовала, чтобы ей на блюде принесли голову Иоанна. Поскольку Ирод дал обещание при большом стечении народа, он вынужден был исполнить требование Саломеи. Иоанн был казнен, но, согласно легенде, даже лежащая на блюде отсеченная голова пророка продолжала обличать пороки царя.

Ученики Иоанна похоронили голову пророка. Позже святыню, которая была чрезвычайно почитаемой, несколько раз обретали и перезахоранивали. А виновные в гибели Иоанна получили воздаяние по заслугам: все они погибли страшной смертью.

Прост на Усекновение: что нельзя есть

Иоанн был известен строгой постнической жизнью, а день его гибели является хоть и праздником, но трагическим событием. Поэтому 11 сентября верующим предписан строгий однодневный пост: запрещены мясная и молочная пища, яйца и даже рыба. Пост, несмотря на краткость и обилие разносолов, считается тяжелым: осенью слишком много соблазнов.

Головосек: народные традиции, что нельзя делать 11 сентября

Головосек, или Иван постный считается «официальным» началом бабьего лета. По традиции на Ивана устраивали большие постные застолья, а также начинали уборку корнеплодов, в первую очередь репы. Репой (как и другими постными продуктами) щедро одаривали нищих. Поэтому 11 сентября иногда называли Репный праздник.

День, посвященный столь трагическому событию, считался «страшным» и был полон запретов.

В праздник нельзя было работать, нарушителям сулили всякие беды, вплоть до смерти.

Женщинам запрещалось петь и танцевать, чтобы не походить на распутную Саломею.

Нельзя было нарушать пост, считалось, что за это Иоанн строго накажет. Застолья разрешались, но строго с постной пищей.

Нельзя было есть ничего круглого (в память об отсеченной голове Иоанна) — ни свежеубранную репу, ни яблоки, ни круглые блины и пироги. Особенно строго запрещалось шинковать круглые кочаны капусты (тут совпадали два запрета — на круглое и на острое). Старались не есть и не пить ничего красного, напоминающего цветом кровь.

Круглые тарелки и блюда тоже были под запретом, в память о блюде с головой Иоанна. Хозяйки пекли длинные постные пироги, которые клали на специальные доски.

Категорически нельзя было пользоваться ножами и режущими предметами. Пищу можно было только ломать или откусывать. Поговорка гласила:

«Кто на Головосек ножом пользуется — сам без головы останется».

Запрещалось ходить в лес из-за боязни змей и диких зверей, а также из страха перед силами природы.

Девушкам и женщинам запрещалось расчесывать волосы, чтобы не секлись (по аналогии с отсеченной главой пророка).

Детям, родившимся в этот день, сулили в будущем разные несчастья, также на Ивана постного не начинали важных дел, под категорическим запретом были свадьбы. Нарушившим сулили разные проблемы в семейной жизни, вплоть до смерти женщины в родах.

Кстати, день считался подходящим для завязывания с пьянством, вино можно было пить (так как это праздник), но совсем чуть-чуть. Поговорка гласила:

«На постника-Ивана пригубь не больше одного стакана».

Кроме того, Иоанн считался «ответственным» за все, что связано с головой: ему молились об избавлении от головной боли.

Поговорки на Усекновение

— На Иоанна постного собирай коренья рослые. — На Ивана пост тяжел, хоть и разносол. — Кто на Ивана не постит (то есть, нарушает пост) — за того и поп грехов не умолит.

Про наступление осени говорили: