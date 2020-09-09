США захотели запретить покупку нефти из России

Вашингтон, 9 сентября. Власти США проводят политику двойных стандартов в отношении Европы и России. По мнению аналитиков The National Interest, американские конгрессмены должны запретить отечественным компаниям покупать нефть у России, что не отвечает интересам деловых кругов Штатов.

Белый дом давно активизировал свои попытки помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», угрожая европейским странам, особенно ФРГ, санкциями. В Берлине крайне возмущены таким отношением Вашингтона. Ведь США пытаются помешать тому, чтобы Европа наращивала закупки российского природного газа. В то же время Штаты вошли в число крупнейших импортеров российской нефти.

«США в первом полугодии 2020 года импортировали 68 миллионов баррелей или 9,3 миллиона тонны российской нефти, что является самым большим показателем за последние 16 лет», — обратили внимание эксперты.

Примечательно, что антироссийски настроенные Нидерланды не стесняются покупать у России нефть и зарабатывать на перепродаже.

По мнению аналитиков, американцам придется отказаться от российской нефти, чтобы хоть как-то попробовать влиять на Германию. Едва ли в Берлине рады перспективе лишиться источника недорогого сырья, в то время как Штаты продолжают вести дела с РФ ради собственных интересов.

Однако запретить покупать нефть — непростое решение, если только власти Америки не хотят нанести большой ущерб отечественному бизнесу. Проблема заключается в том, что основная часть нефтеперерабатывающих заводов в США рассчитана на тяжелую и высокосернистую нефть. Такой вид сырья ранее импортировали из Венесуэлы, но потом американцы испортили отношения с этой страной. Сделанные подсчеты показали, что вместо модернизации под более легкую нефть компаниям куда выгоднее закупать российскую нефть.