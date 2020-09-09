Лукашенко указал на внешнее руководство протестами в Белоруссии

Минск, 9 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве Украины, Литвы, Чехии и Польши во внутренние дела страны.

Александр Лукашенко во время совещания заявил, что на протестную обстановку внутри Белоруссии оказывается внешнее влияние. По его мнению, протесты управляются из-за рубежа.

«Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии прокомментировал слова Сергея Лаврова. Ранее глава российского МИД в беседе со своим белорусским коллегой заявил, что в республике находится около 200 натренированных на Украине экстремистов.

Напомним, Александр Лукашенко может посетить Москву с официальным визитом уже на следующей неделе. Повестку будущей встречи лидеров государств раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Протестные акции проходят в Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов. Часть населения требует проведение нового голосования. На прошедших в республике выборах президента 80,1% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко.