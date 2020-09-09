Баранец: НАТО и Россия находятся в предвоенном состоянии

«Именно тогда начался отсчет бурно растущей активности американо-натовских самолетов и кораблей у наших границ. По официальным данным Министерства обороны, количество только разведывательных полетов за последние 6 лет выросло в 8-10 раз, уже доходит до того, что в день наши истребители поднимаются на перехват самолетов НАТО по четыре раза. Это авиационное давление, я бы сказал, — это определенный месседж, вызванный ненавистью к России из-за того, что она в 2014 году решила вопрос Крыма. Собственно, это вызвало ненависть за то, что Россия утерла нос, буквально выхватила из-под носа НАТО самый лакомый кусок для стратегического давления»