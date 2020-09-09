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9 сентября
Баранец: НАТО и Россия находятся в предвоенном состоянии
Активная разведывательная деятельность и участившиеся военные маневры западной коалиции у наших границ могут говорить только об одном — Альянс готовится к возможной войне с Россией. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что толкает Запад на агрессию и чем все это может закончиться.
5 сентября министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по сравнению с 2019 годом, интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30%. Только в период с 23 августа по 8 сентября авиация ВКС РФ не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.
— 4 сентября три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н провели патрулирование побережья Азовского моря в воздушном пространстве Украины. Их сопровождали МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины. Американские самолеты провели условную бомбардировку территории Крыма.

— 7 сентября истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата патрульного норвежского самолета над Баренцевым морем Р-3С Orion.

— 7 сентября большой французский разведывательный корабль Dupuy de Lome провел постановку радиопомех для зенитных ракетных комплексов С-400 ВС РФ, расположенных в Крыму.

— В тот же день, 7 сентября, истребитель МиГ-29 сопроводил над Баренцевым морем британский самолет-разведчик RC-135.

— 8 сентября российские Су-27 перехватили над Балтийским морем два самолета-разведчика НАТО — R-135 River Joint (ВВС США) и Gulfstream (ВВС Швеции).
Как заявляет в своем Telegram-канале «Мадуро не дура» военный эксперт Алексей Леонков, участившаяся активность НАТО говорит о «четкой отработке операции J-SEAD (joint suppression of enemy air defenses — совместное подавление ПВО), точнее, ее морской части в Баренцевом море и воздушной части в акваториях Черного и Балтийского морей».
«С другой стороны, наглый полет В-52Н над территорией Украины, по факту «вглубь» оперативной зоны ответственности российских ПВО — прецедент, не случавшийся со времен Холодной войны. Но тогда в качестве «приманки» использовали корейский Боинг, чей провокационный полет был прерван»
военный эксперт Алексей Леонков.
За всей демонстрацией единой силы сдерживания России стоит очень опасный сценарий. По мнению другого эксперта, военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца, «агрессия коллективного Запада берет свое начало в 2014 году».
«Именно тогда начался отсчет бурно растущей активности американо-натовских самолетов и кораблей у наших границ. По официальным данным Министерства обороны, количество только разведывательных полетов за последние 6 лет выросло в 8-10 раз, уже доходит до того, что в день наши истребители поднимаются на перехват самолетов НАТО по четыре раза. Это авиационное давление, я бы сказал, — это определенный месседж, вызванный ненавистью к России из-за того, что она в 2014 году решила вопрос Крыма. Собственно, это вызвало ненависть за то, что Россия утерла нос, буквально выхватила из-под носа НАТО самый лакомый кусок для стратегического давления»
военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Действительно, с 2014 года в западной прессе все чаще начали появляться сообщения о якобы растущей российской военной угрозе. Обвинения частично касались и начавшейся гражданской войной на юго-востоке Украины. Однако, по сути, мифы о российской военной угрозе используются для того, чтобы оправдать само существование НАТО и расходов на его перевооружение и дооснащение.
«Но это все внешняя оболочка. Тут надо говорить о наращивании группировки войск у российских и белорусских границ. Недавно Лукашенко назвал страшную цифру — группировка Альянса на границе с Белоруссией за последние годы выросла в 17 раз. Таким образом мы можем говорить о том, что натовский кулак у России и Белоруссии растет. Буквально в эти дни происходит еще один неприятный момент, который может вырасти в мировую войну между Россией и НАТО. Группа американских кораблей собралась проводить операцию в арктических водах для того, чтобы продемонстрировать свободу навигации. А другими словами, они подали Москве сигнал — где захотим, там и будем плавать. Такая операция сейчас уже должна начаться, и это тоже вызовет серьезные искры в российско-натовских отношениях. Они просто нагло напирают и испытывают на прочность наше терпение»
военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Возросшая интенсивность действий натовских авиации и флота невольно наводит на мысли о Великой Отечественной войне, когда к 1941 году у границ СССР сновали в огромных количествах самолеты люфтваффе. Это не может не настораживать ни Генштаб, ни Кремль.
«Сегодня мы можем, не боясь, употреблять такое выражение, как «НАТО и Россия находятся в предвоенном состоянии». Это действительно так, потому что после окончания холодной войны, после распада СССР уровень боевого противостояния Альянса с Россией никогда не был таким большим, как сейчас. Эти мудаки уже додумались до того, что притащили РСЗО с дальностью в 100 км и устроили в Эстонии стрельбы на полигоне, расположенном в 80 км от границ России. И никто не может дать гарантий, что американский снаряд не залетит на территорию нашей страны. И ведь никто не будет разбираться, Россия может сразу же ответить. У нас такое право – ответим серьезно»
военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Возможный сценарий
В Генеральном штабе видят признаки готовящейся войны. За последние годы Россия усилила все группировки на Западном и Северо-Западном направлении, там появились новые военные формирования, увеличилась численность личного состава. В Калининградской области активно обновляется вооружение — прибывают новые оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы С-400.
«Сценарий тут может быть только один — война. И первые признаки глобальной войны уже подала Польша, которая недавно заявила, что в связи с событиями в Белоруссии она готова «взять под охрану» несколько регионов республики. И когда белорусская оппозиция раскачает внутри страны ситуацию так, что там власть выйдет из-под контроля, то, я думаю, поляки смогут ввести свой контингент. Это такое уже взрывоопасное предполье»
военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Помимо этого, на территорию России может залететь внезапно «потерявшийся» разведчик НАТО, который во время попытки его посадить попытается покинуть воздушное пространство, и его собьют. Во время проводимых Альянсом учений на территории России может залететь случайный снаряд или ракета, может начаться «толкотня» в Черном море. Одним словом, вариантов, провоцирующих горячую фазу противостояния, много.
«Но даже если десятикратно превосходящая российские силы группировка НАТО вторгнется в ту же Белоруссию или Россию, мы ответим жестко. Мы же с натовцами не договаривались воевать только обычными вооружениями, и, если Россию прижмут, мы достанем из ножен самый главный меч — тактическое ядерное оружие. Нет, мы не будем сразу бить «Ярсами», «Тополями», «Авангардами» или «Сарматами», но, если потребуется — ударим, и тогда никому не покажется мало»
военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Попытки наладить отношения
Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что Россия не раз предлагала руководству Североатлантического альянса ряд мер, в том числе снижение числа военных учений, чтобы снизить, а впоследствии предотвратить дальнейшее осложнение отношений.

«Военное руководство России неоднократно предлагало согласовать совместные меры с целью предотвращения дальнейшего осложнения отношений. Среди них отвод районов учений вглубь от линии соприкосновения России и НАТО, согласование минимально допустимых дистанций сближения кораблей и самолетов, снижение интенсивности учений и другой деятельности российских вооруженных сил и объединенных вооруженных сил НАТО», — говорил министр.

Однако в НАТО восприняли предложение России негативно. Североатлантический союз пока не готов к совместной конструктивной работе в целях укрепления региональной стабильности. Шойгу выразил надежду, что такая позиция в будущем изменится.