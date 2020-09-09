Баранец: НАТО и Россия находятся в предвоенном состоянии

«Но это все внешняя оболочка. Тут надо говорить о наращивании группировки войск у российских и белорусских границ. Недавно Лукашенко назвал страшную цифру — группировка Альянса на границе с Белоруссией за последние годы выросла в 17 раз. Таким образом мы можем говорить о том, что натовский кулак у России и Белоруссии растет. Буквально в эти дни происходит еще один неприятный момент, который может вырасти в мировую войну между Россией и НАТО. Группа американских кораблей собралась проводить операцию в арктических водах для того, чтобы продемонстрировать свободу навигации. А другими словами, они подали Москве сигнал — где захотим, там и будем плавать. Такая операция сейчас уже должна начаться, и это тоже вызовет серьезные искры в российско-натовских отношениях. Они просто нагло напирают и испытывают на прочность наше терпение»