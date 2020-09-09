Минобороны Турции сообщило, что генерал Эрдоган скончался в Идлибе

Анкара, 9 сентября. Бригадный генерал Сезгин Эрдоган, руководивший группировкой турецких войск в Идлибе, внезапно скончался от сердечного приступа. Заявление об этом распространило Министерство обороны Турции.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Эрдоган внезапно почувствовал себя плохо во время несения службы.

«Бригадный генерал был немедленно госпитализирован, однако его не удалось спасти, несмотря на медицинское вмешательство», — сообщает Минобороны Турции.

Senle beraber savaştım.

Dağların, çöllerin onurlu savaşçısıydın.

En zor günde İdlib İbbin’de ölümcül topçu düellosunu kazanıp Milletin onurunu kurtardın.



Adamdın.



Tuğgeneral Sezgin Erdoğan

bu gece kalp krizi geçirerek İdlib’te tugayının başında şehit düştü.



Ruhun şad olsun. pic.twitter.com/dskzUd7WoJ — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) September 9, 2020

Турецкое военное ведомство назвало Эрдогана «мучеником», подчеркивая, что он умер на своем посту, и принесло соболезнования его родственникам.

Бригадный генерал Сезгин Эрдоган руководил учебным центром турецких горных коммандос в Стамбуле. Он был назначен командующим силами Турции в Идлибе в августе 2019 года.

Напомним, в рамках Сочинских и Московских соглашений Турция ввела войска на неподконтрольную Дамаску территорию Идлибской зоны деэскалации. В ходе сирийского конфликта Анкара последовательно поддерживала противников законного правительства Сирии. Дипломатическое вмешательство Москвы позволило подключить Турцию к процессу мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике.