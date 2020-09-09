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Минобороны Турции сообщило, что генерал Эрдоган скончался в Идлибе

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Минобороны Турции сообщило, что генерал Эрдоган скончался в Идлибе

Анкара, 9 сентября. Бригадный генерал Сезгин Эрдоган, руководивший группировкой турецких войск в Идлибе, внезапно скончался от сердечного приступа. Заявление об этом распространило Министерство обороны Турции.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Эрдоган внезапно почувствовал себя плохо во время несения службы.

«Бригадный генерал был немедленно госпитализирован, однако его не удалось спасти, несмотря на медицинское вмешательство», — сообщает Минобороны Турции.

Турецкое военное ведомство назвало Эрдогана «мучеником», подчеркивая, что он умер на своем посту, и принесло соболезнования его родственникам.

Бригадный генерал Сезгин Эрдоган руководил учебным центром турецких горных коммандос в Стамбуле. Он был назначен командующим силами Турции в Идлибе в августе 2019 года.

Напомним, в рамках Сочинских и Московских соглашений Турция ввела войска на неподконтрольную Дамаску территорию Идлибской зоны деэскалации. В ходе сирийского конфликта Анкара последовательно поддерживала противников законного правительства Сирии. Дипломатическое вмешательство Москвы позволило подключить Турцию к процессу мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

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