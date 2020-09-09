Блогер Диденко записала песню с криками умиравшего на вечеринке мужа

Москва, 9 сентября. Подписчики блогера Екатерины Диденко, чей муж умер после вечеринки с сухим льдом, раскритиковали девушку за новый трек. Анонс песни она сделала через Instagram-stories.

В композиции под названием «Кислород» слышны крики жертв отравления, в том числе и супруга Диденко.

«Мы за одну ночь сделали эту аранжировку, в которой звук идет как будто из-под воды. А на заднем плане слышны те самые голоса», — прокомментировала блогер.

По мнению пользователей социальных сетей, девушка перешла грань дозволенного.

Отметим, что Диденко неоднократно критиковали за то, что она зарабатывала популярность на гибели и мужа и еще двух друзей после трагической вечеринки. Блогер недавно ответила на выпады в свой адрес. По ее словам, путь к известности был очень долгим.

«Многие считают, что я прославилась после трагедии. Стала выглядеть лучше после трагедии. Это не так. У меня была долгая работа над собой и своей внешностью длиною в 10 лет», — рассказала девушка.

По мнению некоторых пользователей, ее супруг заплатил жизнью за будущую славу Диденко.

Отметим, что несколько месяцев назад блогер прославилась циничным комментарием, заявив, что жертвам трагической вечеринки «не повезло», пишет НСН.