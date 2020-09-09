Третий брак актрисы Анастасии Макеевой распался

Москва, 9 сентября. Артистка театра и кино Анастасия Макеева перестала скрывать проблемы в семье и рассказала представителям прессы, что ее третий брак распался. И сейчас актриса пребывает в ожидании нового принца.

Бывшим мужем Анастасии был юрист Александр Саковичев. Это третий муж Макеевой, с которым ей пришлось расстаться. По словам актрисы, у нее был ряд причин для развода.

Артистка рассказала журналистам, почему ее семья распалась. Из признаний Макеевой можно сделать вывод, что к разводу супруги пришли не за несколько дней.

«Люди разлюбили друг друга, стало плохо. В этом нет ничего страшного, такое случается. Это не крест», — прокомментировала Анастасия.

Как оказалось, актриса и ее бывший муж расстались еще полгода назад, но девушка скрывала эту новость от фанатов. Весной она еще уверяла публику, что проблем в ее семье нет. В середине лета ситуация поменяла русло: в СМИ опубликовали новость о том, что супруг звезды завел роман на стороне и встречается с актрисой Екатериной Седик, после чего Анастасия Макеева признала распад семьи.

Актриса вышла замуж в 2018 году. Несколько месяцев после бракосочетания она скрывала свой новый статус от журналистов. Торжество провели в тайне от посторонних глаз, в СМИ не просочилось ни одного снимка с семейного торжества.

После того, как пресса все же разузнала о свадьбе актрисы, Макеева продолжила скрывать личность своего супруга. Лишь в марте в Сети появились первые снимки с мужем.