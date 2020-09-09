Россияне готовы работать без выходных за 64 млн. рублей в месяц

Москва, 9 сентября. Россияне рассказали, за какую сумму они были бы готовы работать без выходных. В среднем за беспрерывный труд без отпуска и выходных граждане хотят получать порядка 64 миллионов рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Отмечается, что женщины просят за свой труд куда большую оплату, чем мужчины — 89 против 35 миллионов в месяц соответственно, передает «Вечерняя Москва».

По данным аналитиков, посвятить все свое время работе и трудиться вообще без отдыха россияне готовы в среднем за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей. Подчеркивается, что опрос проводился среди 3,5 тысячи совершеннолетних пользователей из всех регионов России.

При этом стоит сказать, что в ходе исследования многие россияне признались, что ценят свой отдых и свободное время и готовы отказаться от этого только за очень большое вознаграждение, передает «МИР24».