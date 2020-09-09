Пассажирский поезд столкнулся с другим составом в Чехии

Кдыне, 9 сентября. Пассажирский поезд столкнулся с техническим составом на железнодорожной станции Кдыне в Чехии. В списке пострадавших 21 человек.

Авария двух поездов произошла на юго-западе Чехии. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной столкновения пассажирского состава и технического поезда. Железнодорожное сообщение временно приостановлено, для развоза пассажиров вывели автобусы. По предварительным данным, 21 человек получил травмы.

«Пожарные продолжают высвобождать еще одного человека, заклиненного в вагоне. Угрозы жизни пострадавших нет», — сообщила представитель медицинской службы Мария Свободова.

Пострадавших в аварии пассажиров госпитализировали с помощью машин скорой помощи и вертолетов.