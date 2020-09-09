Марков объяснил, почему власти Грузии опасаются приезда Саакашвили

Массовые пытки и издевательства над заключенными способствовали всеобщему неприятию со стороны населения Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили и его политического режима. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил политолог Сергей Марков.

Напомним, глава Министерства юстиции Грузии Tea Цулукиани пообещала, что Михаил Саакашвили по возращении в страну будет обеспечен наилучшим питанием в тюрьме. Она отметила, что грузинские исправительные учреждения сейчас управляются «по самым высоким международным стандартам». В грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, вне зависимости от своего статуса, заверила чиновница.

«У него (Саакашвили. — Прим. ФАН) будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже [использовать] замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню», — заявила Цулукиани.

Директор Института политических исследований Сергей Марков констатирует, что в отношении Саакашвили открыто уголовное расследование. Это значит, что при пересечении границы политик будет задержан для последующего проведения следственных действий. В свете этого условия министр юстиции Грузии «троллит» Саакашвили, когда говорит о хороших условиях в местных тюрьмах.

«Она имеет в виду разницу с тем, какими грузинские тюрьмы были во времена Саакашвили. Именно массовые пытки и издевательства над заключенными послужили одними из причин, из-за которых начало развиваться всеобщее неприятие Саакашвили и его режима. Цулукиани как бы намекает, что в отличие от его времен нынешний политический режим ведет себя прилично со своими противниками и никого не пытает. Таким образом она подчеркивает причину своей популярности, в отличие от Саакашвили», — пояснил Марков.

В то же время бывший президент с каждым днем набирает популярность в Грузии, считает собеседник ФАН.

«У Михаила Саакашвили много сторонников. В последнее время их количество выросло. Связано это с тем, что нынешние власти проводят достаточно невнятную политику. Так, серьезного экономического роста нет. Ничего, вообще-то, плохого нет, но и хорошего тоже», — поведал политолог.

Вдобавок к этому грузинские власти не предпринимают серьезных попыток улучшения отношений с Россией. Марков выразил уверенность, что все ожидали от Тбилиси каких-то шагов навстречу Москве.

«Россия неоднократно предлагала возобновить дипломатические отношения. Но они боятся это сделать под давлением американцев. Более того, президент страны Саломе Зурабешвили по-глупому себя повела, когда повелась на спровоцированные людьми Саакашвили массовые волнения антироссийского характера. Вместо того, чтобы осудить и подавать их, она выступила с заявлением, которое было воспринято российскими властями как подстрекательство. Это привело к прекращению авиационного сообщения и массового туризма. Потом последовала пандемия. А туризм — это одна из сфер экономики, с которой связывают надежды многие грузинские граждане», — добавил эксперт.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Грузию и продолжить политическую карьеру. Саакашвили отмечал, что за последние годы он прошел многое и получил достаточно опыта и знаний, «чтобы лучше служить своей стране и не допускать ошибок». Экс-президент также высказал мнение, что его возвращение на родину может вызвать массовые беспорядки и противостояния в стране.