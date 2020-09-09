Польша нашла замену «Северному потоку — 2»

Варшава, 9 сентября. Польша заявила о готовности предложить Германии альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Польша нашла замену российскому проекту и готова предложить ФРГ свой газопровод Baltic Pipe. По словам Петра Мюллера, Варшава «с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной». Об этом пишет Ura.ru.

«Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — подчеркнул Петр Мюллер в эфире местного телевидения.

Пресс-секретарь польского правительства добавил, что проект «Северный поток — 2» вызывает беспокойство. По его словам, он противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что финский государственный энергетический концерн Fortum выступил в поддержку реализации газопровода «Северный поток — 2». Глава компании Маркус Руарамо подчеркнул, что Европа заинтересована в проекте, несмотря на давление на стороны США. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Царьграду», как обойти санкции Вашингтона с помощью русской смекалки.

О том, как американцы пытаются остановить российский проект «Северный поток — 2», — читайте в материале телеканала «360».