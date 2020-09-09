Лукашенко может приехать в Москву на следующей неделе

Минск, 9 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать с визитом в Москву уже на следующей неделе. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на окружение Лукашенко.

«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — говорится в сообщении.

Авторы канала пообещали держать подписчиков в курсе ситуации.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин с делегацией посетил Минск и встретился с Лукашенко. Отмечалось, что этот визит предваряет встречу белорусского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал агентству ТАСС, какие темы будут обсуждать главы государств при встрече. По словам представителя Кремля, во время переговоров Путин и Лукашенко поднимут вопрос реструктуризации госдолга республики перед Россией.