Чак Норрис записал видеообращение для россиян

Якутск, 9 сентября. Американский актер Чак Норрис записал видеопоздравление для жителей Якутска. Голливудская звезда поздравил местных жителей с Днем города и попросил их бережно относиться к природе родного края. Ролик был опубликован на сайте Ykt.ru.

«Дорогие жители Якутска, поздравляю вас с днем рождения самого холодного и самого крутого города в мире. Прошу вас не оставлять мусор в лесах за городом», — говорится в тексте поздравления.

Норрис отметил, что жители региона являются прекрасными и умными людьми, которые сделают все, чтобы сберечь природу родной земли. Легендарный герой боевиков заговорил об экологии не просто так. Дело в том, что 2 сентября в Якутске была запущена цифровая карта мусора. На сайте размещена информация о несанкционированных свалках, заполненных мусором после пикников точках и местах с другими видами отходов, передает НСН.

«Берегите себя, всего наилучшего. Ваш друг Чак Норрис», — заявил актер.

Стоит подчеркнуть, что День города в Якутске отмечают 13 сентября, столица республики в этом году празднует свой 388-й день рождения.

Стоит напомнить, что месяц назад Чак Норрис записал видеооткрытку для президента Белоруссии Александра Лукашенко, пообещав, что заставит того плакать, передает «Ридус».