Лукашенко сменил главу КГБ после задержания россиян под Минском

Минск, 9 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале сентября принял решение сменить главу КГБ Валерия Вакульчика. Причиной ротации стала ситуация с задержанием 33 россиян под Минском.

Напомним, что бойцы спецназа КГБ в конце июля задержали в санатории под Минском группу россиян. В правоохранительных органах высказывалась версия о том, будто они приехали для дестабилизации обстановки в республике перед выборами.

Между тем было установлено, что россияне не собирались устраивать никакие провокации. Операция была подготовлена сотрудниками украинских спецслужб. Граждан РФ заманили «липовыми» контрактами. Затем представители СБУ связались с белорусскими коллегами и подбросили им дезинформацию.

В ходе дальнейшего разбирательства все задержанные россияне были отпущены.