Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Москва, 9 сентября. Минпросвещения РФ подтвердило, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не будет обязательным.

В пресс-службе министерства проинформировали, что проект изменений в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) среднего общего образования был пересмотрен.

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам <…> одобрил проект изменений в ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.

Специалисты сервиса SuperJob ранее узнали отношение россиян к введению обязательных тестов на ЕГЭ по иностранному языку. Половина граждан выступила против того, чтобы школьники сдавали обязательный экзамен по этому предмету.