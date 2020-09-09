Фотография Высоцкой в мокром купальнике удивила подписчиков

Москва, 9 сентября. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась снимками из Венеции. Поклонники оценили фигуру 47-летней звезды.

Новый снимок актрисы Юлии Высоцкой восхитил подписчиков. На фотографии актриса выходит из бассейна в закрытом черном купальнике. Фолловеры отмечают внешний вид Высоцкой — в 47 лет она выглядит намного моложе, находится в отличной физической форме. В комментариях отметились звезды шоу-бизнеса: актрисы Юлия Снигирь и Ольга Павловец, певица и телеведущая Альбина Джанабаева, известный шеф-повар и кондитер Жюльен Дюгурд, итальянский актер Антонио Гарджиуло и даже официальный аккаунт хора Турецкого в Instagram. Нахваливают Высоцкую и ее поклонники.

«Вы просто нереальная красотка! И с каждым годом все эффектнее и привлекательнее!» — пишет mas310879.

«Как вы фигуру свою бережете? Тоже хочу быть стройной», — комментирует petrova.natalya98.

«Вот как человек, который так аппетитно готовит, может быть такой стройной!» — восхищается ilona.nails26rus.

«Ну, это прямо глаз не оторвать, какая красота из воды поднимается», — делится мнением evgeniya__evgesha.

Фотография актрисы сделана в пятизвездочном отеле в Венеции. Там сейчас проходит кинофестиваль. Она представляет новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», в котором исполнила главную роль. Лента рассказывает о жестоком разгоне мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Ранее информация о забастовке рабочих электровозостроительного завода была засекречена. Как сказано в описании к фильму, при подавлении демонстрации было убито 26 человек, еще 87 получили ранения.