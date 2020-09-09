Большинство читателей ФАН назвали приговор Ефремову справедливым

Москва, 9 сентября. Большинство читателей Федерального агентства новостей считают справедливым приговор актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником смертельного ДТП. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ФАН.

Напомним, 8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Учитывая время, проведенное под домашним арестом, артисту предстоит отсидеть 7 лет и 10,5 месяца. Кроме того, актер должен выплатить 800 тысяч рублей по иску старшего сына погибшего водителя.

В опросе ФАН приняли участие свыше 450 человек. Справедливым приговор назвали 57% респондентов. Еще 22% опрошенных полагают, что за свое преступление Ефремов должен был получить больший срок.

По мнению 16% респондентов, суд должен был назначить актеру меньший срок пребывания в колонии. 4% опрошенных убеждены, что Ефремов невиновен.

Напомним, вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу возле Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном, водитель которого после ДТП скончался в больнице. Как показала экспертиза, в момент аварии актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

После происшествия Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у родственников погибшего водителя, однако позднее в суде актер заявил, что не признает себя виновным, поскольку ничего не помнит об аварии. Пока длились слушания, артист находился под домашним арестом. 3 сентября Ефремов в суде все же признал свою вину в смертельном ДТП.

Вы также можете выразить позицию по поводу приговора Ефремову, приняв участие в опросе, прикрепленном ниже. Если подходящего варианта нет, оставляйте мнение в комментариях.