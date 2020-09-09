Грузчик аэропорта назвал простой способ уменьшить вес чемодана

Москва, 9 сентября. Неизвестный грузчик одной из воздушных гаваней рассказал пассажирам о простом способе уменьшить вес чемодана, чтобы избежать переплаты за багаж. Советами мужчина поделился с пользователями Reddit. Об этом пишет издание Daily Express.

Сотрудник аэропорта рассказал, что туристам следует уделить особое внимание процессу упаковки багажа, а также несколько раз подумать перед тем, как укладывать в сумку тот или иной предмет.

«Если ты с кем-то споришь по поводу того, брать с собой какую-то вещь или нет, то смело оставляй ее», — посоветовал грузчик.

Такой подход позволит сэкономить место в чемодане и существенно снизить общий вес багажа. Он также посоветовал путешественникам не сдавать в багажное отделение те предметы, без которых они не смогут обойтись, если потеряют сумку. К таким вещам можно отнести телефон, ноутбук, ключи или лекарства.

«Не складывайте туда то, без чего не сможете прожить хотя бы неделю», — пояснил он.

Ранее еще один сотрудник аэропорта, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, как не допустить того, чтобы ваш багаж швыряли во время транспортировки. По его словам, необходимо максимально упростить задачу грузчикам в аэропорту и, например, сдавать не одну тяжелую сумку, а две маленьких.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова заявила, что российские туристы в текущем году больше всего ждали разрешения снова летать на отдых в Египет и Объединенные Арабские Эмираты.