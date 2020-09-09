Решетова ужаснула поклонников накачанными губами

Москва, 9 сентября. Поклонники модели Анастасии Решетовой», которая является возлюбленной певца Тимати, не сразу узнали девушку. По их мнению, подкачанные губы изменили ее лицо в худшую сторону.

Опубликованный в Instagram кадр сделан, скорее всего, дома. Решетова хотела продемонстрировать вовсе не свою внешность, а рассказать о работе салонов красоты и проблемных клиентах.

«Грамотные салоны защищаются от таких потребителей и всегда готовы показать средства, с которыми работают. Сертификаты, сроки годности», — сказано в публикации.

Девушка обращала внимание, что если клиент после салона делает какие-то косметические манипуляции дома или у несертифицированных мастеров, то за это уже должен отвечать сам.

«Согласна на 100%! Сама работаю в торговле, с некоторых клиентов падать хочется!» — поддержала фолловер.

Однако на длинный пост-рассуждение обратили внимание не все. Некоторые изумились и даже ужаснулись изменениям во внешности модели.

«Что с лицом? Извините, как мужик», — оценила подписчица внешний вид автора поста.

«И на каком месте она такая красивая, утиные губы, нос кнопочкой, ужас, никакой красоты», — высказал мнение пользователь.

Отметим, что знаменитости в погоне за красотой иногда меняются до неузнаваемости. В августе певица Любовь Успенская выложила видео, которое ужаснуло ее поклонников. Люди подчеркивали, что с ее лицом что-то «странное», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».