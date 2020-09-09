Политолог объяснил, что помешает Трампу переизбраться на второй срок

Россия понимает, что даже сугубо рабочие контакты с главой США Дональдом Трампом могут навлечь на нее новый шквал ничем не подкрепленной критики о «вмешательстве» в избирательный процесс в Соединенных Штатах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление Дмитрия Пескова о том, что контакты российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа до окончания президентских выборов в США, скорее всего, не произойдут; вместе с тем разговор по телефону может состояться достаточно легко.

«Уже сам факт личной встречи двух глав государств может быть использован на родине одного из них как оружие в предвыборной гонке, — считает Брутер. — Россию и так обвиняют во всем — даже во внесении в виртуальное пространство новых мемов, способных повлиять на исход выборов. В действительности для Москвы так «напрягаться» абсолютно бессмысленно — ни Дональд Трамп, ни Джозеф Байден не являются теми людьми, для которых нам следовало бы стараться».

Политолог также заметил, что телефонный разговор при нынешнем развитии технологий вполне может заменить личную встречу — с использованием видеосвязи политики могут точно так же видеть друг друга и считывать невербальные сигналы, исходящие от партнера. Вместе с тем, по мнению эксперта, некоторые государственные деятели верят в «химию», которая в полной мере может проявить себя только при индивидуальном контакте.

Собеседник ФАН оценил шансы американского президента на переизбрание как «очень маленькие» — вместе с тем они «не нулевые», поскольку ситуация в США будет еще не раз сильно меняться.

«В этой ситуации ему может сильно помочь невыразительность его соперника, собственная агрессивность и даже нестабильность в стране, — заявил Брутер. — Кроме того, деньги, которые в огромном количестве были влиты в экономику, могут дать некий положительный эффект. А возможно, Трампу просто вновь улыбнется удача и подвернется какой-нибудь сумасшедший шанс, как четыре года назад. Но в это я уже не верю: два раза таких фокусов не бывает».

Усугубить же положение главы американского государства может, по мнению политолога, его легендарная неадекватность.