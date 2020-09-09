Миро посоветовала жене Ефремова завести любовника, пока муж в тюрьме

Москва, 9 сентября. Супруга актера Михаила Ефремова, которого приговорили к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП, Софья Кругликова может пожить в свое удовольствие, пока ее супруг отбывает наказание. Таким мнением поделилась популярный блогер Лена Миро.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кругликова почувствовала себя плохо на вынесении приговора Ефремову. Кроме того, сообщалось, что супруга актера разрыдалась в здании суда. В своем блоге Миро опубликовала видео, на котором Кругликова кричит мужу: «Мишка, молись, Мишка!».

«Посмотрела я на ее «молись». Не увидела никакой истерики», — написала светский обозреватель.

По мнению Миро, в «молись» Кругликовой прозвучали облегчение и надежда на нормальную жизнь без «вечно пьяного, омерзительно напыщенного» мужа. Блогер отметила, что супруга актера действительно могла заплакать в суде, однако это, вероятно, были слезы и от горя, и от облегчения одновременно.

Также автор напомнила, что после смертельной аварии Ефремов хвастался своим богатством. Как считает блогер, большое количество денег — это очень хорошо для Кругликовой, которая теперь может заняться собой.

«Пусть займется детьми и, когда закончится коронавирус, скинет детей на гувернеров, попутешествует всласть. Пусть любовника заведет нормального, а не вот это вот все. <…> Вот такой мой совет для жены Ефремова», — написала Лена Миро.

Что касается самого актера, то ему блогер рекомендовала «не строить из себя невесть что» в тюрьме, а также быть проще и поменьше играть.