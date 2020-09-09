Певица Натали оголила грудь ради съемок нового клипа

Москва, 9 сентября. Российская певица Натали (Наталья Рудина) показала поклонником откровенные кадры со съемок нового клипа. Пост звезда опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

46-летняя артистка нередко демонстрирует своим фанатам снимки, на которых можно оценить ее фигуру. В этот раз Натали поделилась новостью о том, что она продолжает заниматься творчеством и работает над съемками клипа на композицию «Поехали на дачу», премьера которого уже состоялась в YouTube.

На новой фотографии певица запечатлена в образе русалки. Она позировала в большой искусственной ракушке в ярком наряде. Ради съемок Натали решилась даже оголить грудь, но прикрыла ее небольшой ракушкой. Новый пост знаменитости собрал уже выше семи тысяч лайков.

«Наташа, ты прекрасна с любой стороны», — написал один из поклонников певицы. «Божественно красива!» — с восхищением добавил второй. «Очень красивая девочка!» — подарил комплимент кумиру еще один фанат.

Ранее сообщалось, что Натали сделала модное окрашивание. Фанаты пришли в настоящий восторг от ее резкой смены имиджа. Они заметили, что звезда стала выглядеть визуально моложе.