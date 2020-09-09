МИД РФ назвал неконструктивным подход ФРГ к ситуации с Навальным

Москва, 9 сентября. Власти ФРГ неконструктивно подошли к ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Несмотря на официальное обращение российской стороны к Берлину, оперативного и адекватного ответа не последовало, подчеркнули в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что ФРГ не предоставила никаких данных касательно этой, ставшей уже скандальной, ситуации. Учитывая данный факт, правоохранительным структурам РФ нереально использовать все доступные механизмы для выяснения подробностей произошедшего с Навальным.

Кроме того, Германия препятствует взаимодействию медиков по обсуждению информации о здоровье блогера.

«Отмечаем, что и российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии Навального. К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс», — обращает внимание пресс-служба МИД.

На фоне инцидента с блогером Россия стала мишенью для нападок западных государств. Политикам этих стран стало важным поддерживать «санкционный дух» против РФ, а не разобраться, что же произошло с Навальным.

Напомним, что Навальный внезапно почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Было принято решение о вынужденной посадке лайнера в Омске, где блогера спешно госпитализировали. Десятки часов врачи боролись за его жизнь. Однако 22 августа Навального транспортировали в немецкую клинику «Шарите», где он находится и по сей день.

В западных странах стала распространяться версия, якобы блогер был «отравлен» сильным токсином под названием «Новичок». Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев подчеркнул, что это вещество точно не было использовано. Эксперт объяснил, что Навальному не была сделана процедура ультрагемодиафильтрации, а без этого он бы умер, если его бы «травили» указанным выше токсином.

Ранее ряд экспертов высказывался о том, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована западными спецслужбами. Таким образом проводилась спецоперация по осуществлению бегства блогера из России.