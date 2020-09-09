В России выявлено 5218 новых случаев коронавируса

Москва, 9 сентября. В России за сутки выявлено 5218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Случаи были выявлены в 83 регионах страны. Из указанного числа 22,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 142 летальных исхода. Полностью поправились 6409 пациентов. Наибольшее число заболевших коронавирусом было зафиксировано в Москве — 642 случая, в Санкт-Петербурге — 218, Московской и Нижегородской областях (164 и 159 соответственно).

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в РФ. Он считает, что ее не будет, так как система здравоохранения в России хорошо подготовлена.