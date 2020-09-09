Свищев призвал сделать ежегодную диспансеризацию школьников обязательной

Москва, 9 сентября. Ежегодную диспансеризацию учащихся школ нужно сделать обязательной. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы наблюдаем не первый случай гибели школьника на уроке физкультуры. В настоящее время установлено добровольное прохождение диспансеризации ребенком в школе. Но, как мы видим, норма «по желанию» может привести к несвоевременному выявлению серьезного заболевания у ребенка», — сказал он журналистам.

Парламентарий пояснил, что профилактический медосмотр школьников должен стать обязательным перед началом или в начале учебного года. Он отметил, что сегодня это делается в добровольном порядке, и учащиеся приносят справку об освобождении от уроков физкультуры.

Свищев подчеркнул, что иногда ученики могут и вовсе не принести такую справку из-за того, что им неизвестно о каком-либо серьезном врожденном заболевании. В результате такого незнания происходят трагедии, и умирают дети. По мнению законодателя, обязательные профилактические осмотры школьников могут снизить опасный риск.

Депутат также считает, что следует рассмотреть вопрос о курсах оказания первой медпомощи для школьных преподавателей. По его словам, пройдя такой курс, педагоги в первые же секунды могут помочь ребенку.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что учащийся одной из школ Тюмени скончался во время урока физкультуры.

Во время бега ученик 11-го класса остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали школьный медработник и две специализированные бригады скорой помощи. Однако спасти ребенка не удалось.